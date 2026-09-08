Украинское командование не смогло усилить элитными подразделениями группировку под Добропольем в ДНР. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС .

Марочко уточнил, что украинское командование распределило наиболее подготовленные подразделения между другими участками фронта.

«На добропольский участок так называемой элиты украинской армии не хватает. Сейчас их направили, в большей степени, на Славянско-Краматорское направление», — сказал Марочко.

Военный эксперт добавил, что Киев пытался перебросить к Доброполью оставшиеся подразделения ВСУ. Только и это не позволило выровнять положение в этом районе. Он также отметил, что элитные подразделения ВСУ в Харьковской области частично присутствуют на Волчанском направлении

Ранее в группировке войск «Центр» заявили, что российские военные продвинулись на окраинах Доброполья и заняли Анновку. По словам военных, освобождение населенного пункта позволило нарушить снабжение ВСУ на этом участке фронта.