Марочко сообщил о нехватке элитных подразделений ВСУ под Добропольем
Марочко: Киев перебросил лучшие подразделения ВСУ к Славянску и Краматорску
Украинское командование не смогло усилить элитными подразделениями группировку под Добропольем в ДНР. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС.
Марочко уточнил, что украинское командование распределило наиболее подготовленные подразделения между другими участками фронта.
«На добропольский участок так называемой элиты украинской армии не хватает. Сейчас их направили, в большей степени, на Славянско-Краматорское направление», — сказал Марочко.
Военный эксперт добавил, что Киев пытался перебросить к Доброполью оставшиеся подразделения ВСУ. Только и это не позволило выровнять положение в этом районе. Он также отметил, что элитные подразделения ВСУ в Харьковской области частично присутствуют на Волчанском направлении
Ранее в группировке войск «Центр» заявили, что российские военные продвинулись на окраинах Доброполья и заняли Анновку. По словам военных, освобождение населенного пункта позволило нарушить снабжение ВСУ на этом участке фронта.