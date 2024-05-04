Армия России взяла под контроль важную промышленную точку в Донбассе | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 19:59 Армия России взяла под контроль важную промышленную точку в Донбассе Военкор Сладков: ВС РФ взяли под контроль Красногоровский огнеупорный завод Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press / Global Look Press

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Российским военным удалось взять под контроль важный промышленный объект в Донбассе. Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил об освобождении кирпичного завода в Красногоровке.

«Российский флаг над кирпичным заводом Красногоровки. 5-я бригада Южного военного округа. Теперь основной опорный пункт ВСУ нами освобожден полностью!» — написал он.

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Огнеупорное предприятие основали в 1899 году в Марьинском районе Красногоровки. Это одно из самых крупных металлургических производств в регионе. В Минобороны РФ официально эту информацию не подтверждали.

ВС России за неделю также сбили 15 оперативно-тактических ракет американского производства. Военные перехватили 17 бомб Hammer и 201 БПЛА.