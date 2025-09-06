L’Antidiplomatico: Путин изменил планы «коалиции» по отправке войск на Украину

Президент Владимир Путин спутал карты странам «коалиции желающих», когда дал понять, что размещение западных военных на Украине является недопустимым. Об этом сообщила итальянская газета L’Antidiplomatico .

Глава государства объяснил, что переброска западного военного контингента на Украину станет первым шагом к вступлению республики в НАТО.

«Ввод европейских войск недопустим. <…> Очевидно, что Брюссель пытается саботировать рабочий процесс, повышая ставки», — отметило издание.

Газета назвала лидеров стран «коалиции желающих» всадниками апокалипсиса и предупредила Запад, что отправка европейских войск может обернуться тяжелыми последствиями — военные станут законными целями для российского оружия.

Ранее о возможной переброске миротворцев заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что 26 государств — участниц «коалиции желающих» выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после завершения конфликта.