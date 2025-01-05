Минобороны показало на видео ликвидацию САУ Krab под Курском

«Расчет барражирующего боеприпаса „Ланцет“ группировки войск „Север“ уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab», — отметили в оборонном ведомстве.

Минобороны 5 января сообщило, что ВС России сбили в зоне СВО украинский самолет МиГ-29, а также 174 БПЛА, три управляемые авиационные бомбы Hammer и один снаряд РСЗО HIMARS. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали инфраструктуру аэродромов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники в 137 районах.

В этот же день оборонное ведомство отметило, что украинские военные перешли в контратаку в Курской области, чтобы остановить продвижение ВС России. Украинское командование направило в район хутора Бердин Большесолдатского района дополнительные силы, в том числе два танка, 12 броневиков и машины разграждения.