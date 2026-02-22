Открывает глаза на правду. Симоньян рассказала о фестивале «RT.Doc: Время наших героев»
Симоньян: «RT.Doc: Время наших героев» показывает правду людям об СВО
Международный фестиваль документального кино «RT.Doc: Время наших героев» ставит перед собой цель доносить правду до зрителей. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, сообщил RT.
«Это потрясающий совершенно проект, который открывает глаза на правду людям в огромном количестве стран, в том числе в странах НАТО», — подчеркнула журналист.
Симоньян выразила благодарность военнослужащим, сражающимся в зоне проведения спецоперации, и авторам документального кино.
В церемонии открытия участвовали сербский режиссер Эмир Кустурица, официальный представитель МИД России Мария Захарова, депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, а также морпех с позывным Рокот.
Ранее Симоньян вручила премии имени Тиграна Кеосаяна воспитательницам, защитившим детей от нападения в детском саду в Бугуруслане.