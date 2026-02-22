Симоньян: «RT.Doc: Время наших героев» показывает правду людям об СВО

Международный фестиваль документального кино «RT.Doc: Время наших героев» ставит перед собой цель доносить правду до зрителей. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, сообщил RT .

«Это потрясающий совершенно проект, который открывает глаза на правду людям в огромном количестве стран, в том числе в странах НАТО», — подчеркнула журналист.

Симоньян выразила благодарность военнослужащим, сражающимся в зоне проведения спецоперации, и авторам документального кино.

В церемонии открытия участвовали сербский режиссер Эмир Кустурица, официальный представитель МИД России Мария Захарова, депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, а также морпех с позывным Рокот.

Ранее Симоньян вручила премии имени Тиграна Кеосаяна воспитательницам, защитившим детей от нападения в детском саду в Бугуруслане.