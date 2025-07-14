Открытый мастер-класс с участниками СВО прошел в Лыткарине

Патриотическое мероприятие «Наставник Z» прошло в городском округе Лыткарино. В доме культуры «Центр молодежи» состоялся открытый мастер-класс совместно с юнармейцами, членами Ассоциации специальной военной операции и действующими бойцами.

Получить новые знания пришли активисты, молодежь и жители округа. Занятия были организованы в формате тематических секций: «Сбор оружия», «Тактическая медицина» и «Современная экипировка Вооруженных сил России».

Темы организаторами были выбраны не случайно, так как они актуальны для понимания современного военного контекста и важности подготовки к различным ситуациям. Участники могли пообщаться с бойцами, задать им все интересующие вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.