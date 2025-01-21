Открытое горение на нефтебазе под Воронежем ликвидировали

В Лискинском районе Воронежской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале .

К вечеру 20 января спасателям оставалось потушить возгорание на единственном участке, но из-за повторного удара ВСУ появились новые очаги.

«Благодаря своевременному оповещению пострадавших не было», — написал глава региона.

Меньше чем за сутки в тяжелых условиях пожарные ликвидировали и предыдущее, и новое возгорания. Гусев поблагодарил спасателей за их труд, а также губернаторов Московской области Андрея Воробьева, главу Липецкой области Игоря Артамонова и врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова за оказанную помощь.

Нефтебаза в Воронежской области загорелась после атаки украинских БПЛА.За сутки пламя распространилось на 2,8 тысячи квадратных метров.