Отключения электричества затронули почти все поселения Запорожской области

Кратковременные отключения электроснабжения затронули практически все населенные пункты Запорожской области. Об этом написал глава региона Евгений Балицкий.

Энергодар уже почти сутки живет без электричества. Причина — атака украинских беспилотников на город-спутник Запорожской АЭС. В четверг утром беспилотники атаковали Энергодар, погиб один мирный житель.

В соседней Херсонской области все 14 округов аварийно обесточены, сообщили в «Херсонэнерго».

Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Между Старой Маячкой и Брилевкой 29 апреля беспилотник нанес удар по территории сельхозпредприятия. В результате погиб мужчина.