Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Энергодар

ВСУ в очередной раз атаковали Энергодар — дрон прилетел в районе магазина в городе-спутнике Запорожской АЭС. В результате ЧП погиб один человек. Об этом РИА «Новости» сообщил глава города Максим Пухов.

«Мирный житель погиб в результате атаки дрона по Энергодару», — сказал он.

Пухов объяснил, что атака произошла утром в четверг.

Запорожская АЭС находится на левобережье Днепра, недалеко от Энергодара. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности: она включает шесть блоков мощностью по одному гигаватту. Осенью 2022 года станция перешла в собственность России.

Накануне глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинские военные за сутки атаковали водозабор, электроподстанцию и газораспределительную станцию в районе ЗАЭС. Он отметил, что количество атак ВСУ рядом с ядерным объектом стало увеличиваться.