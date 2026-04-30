В Херсонской области за сутки от атак ВСУ погиб один житель

В Херсонской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале .

«В минувшие сутки террористические атаки киевского режима убили одного мирного жителя, два человека получили ранения», — написал он.

По его данным, между Старой Маячкой и Брилевкой беспилотник нанес удар по территории сельхозпредприятия. В результате погиб мужчина. В Голой Пристани также произошел обстрел. Там пострадал мужчина, его доставили в больницу.

Еще одно ЧП случилось в Новой Збурьевке, где при сбросе боеприпаса с БПЛА ранения получила женщина. Ее госпитализировали.

ВСУ за минувшие выходные нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры в Херсонской области, в том числе по дому культуры и зданию элеватора. Кроме того, трагедия произошла в Днепрянах Новокаховского городского округа, где после сброса боеприпасов с беспилотника на жилой дом погибли женщина и мужчина.