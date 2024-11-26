Дезертир ВСУ полтора года скрывался в Северодонецке и получил паспорт РФ

Украинский дезертир, который отказался воевать против РФ, полтора года нелегально находился в Северодонецке и получил российский паспорт. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Полтора года прятался, то там по шабашкам, то там, полтора года у меня не было паспорта, боялся, что могут посадить», — рассказал он.

Потом военный понял, что без удостоверения личности не сможет получить работу. Он снова прошел фильтрацию, после этого ему выдали российский паспорт.

На родине его мобилизовали в автобусе и отправили на передовую. Когда украинские войска отступали, боец остался в городе. Там доказал, что не участвовал в боевых действиях и украинские спецслужбы его не ищут.

Ранее британские журналисты сообщили, что украинские военные массово дезертируют с передовой. По их данным, это связано с падением морального духа у ВСУ.