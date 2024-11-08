Украинские военные массово дезертируют с передовой из-за падения морального духа в рядах ВСУ, причем доля дезертиров уже достигла 20%. Об этом сообщил британский еженедельник The Economist со ссылкой на источники в Генштабе Украины.

Издание отметило, что Украина пытается восполнить личный состав ВСУ новобранцами, но из-за растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством едва набрала две трети от намеченного числа людей.

«Высокопоставленный украинский военачальник признает, что на наиболее тяжелых участках фронта боевой дух подорван. Источник в Генштабе утверждает, что почти пятая часть военнослужащих самовольно покинули позиции», — говорится в материале.

Украинская армия пока еще способна сопротивляться, достаточно оружия и боеприпасов, но «примерно через полгода» Киев может столкнуться с острым дефицитом солдат и поставок из США.

Ранее бразильский журналист Лукас Лейроз заявил, что Киев отправляет в Курскую область неугодных режиму военных, создавая своеобразный «лагерь наказания» для дезертиров и предателей ВСУ.