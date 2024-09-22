Отдельный род войск предложили сформировать в России

Беспилотники необходимо выделить в отдельный род войск, написал военный обозреватель «Газеты.ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок. Он обратил внимание на то, что БПЛА играют все большую роль в современных вооруженных конфликтах.
Ходаренок напомнил, что российские военные обратились к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой создать новый вид войск — беспилотную авиацию.
«В свое время у нас откровенно проспали беспилотную революцию. Теперь как бы не проспать крайне необходимые организационно-штатные мероприятия», — отметил военный обозреватель.
В феврале создать Силы беспилотных систем в ВСУ поручил Владимир Зеленский. Он назвал приоритетом привлечение лучших специалистов в новосозданный вид войск.
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