Отдельный род войск предложили сформировать в России

Беспилотники необходимо выделить в отдельный род войск, написал военный обозреватель «Газеты.ru» , полковник в отставке Михаил Ходаренок. Он обратил внимание на то, что БПЛА играют все большую роль в современных вооруженных конфликтах.

Ходаренок напомнил, что российские военные обратились к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой создать новый вид войск — беспилотную авиацию.

«В свое время у нас откровенно проспали беспилотную революцию. Теперь как бы не проспать крайне необходимые организационно-штатные мероприятия», — отметил военный обозреватель.

В феврале создать Силы беспилотных систем в ВСУ поручил Владимир Зеленский. Он назвал приоритетом привлечение лучших специалистов в новосозданный вид войск.