Отдавшему приказ об ударе по Скадовску полковнику ВСУ вынесли заочный приговор

Суд приговорил к пожизненному заключению комбрига ВСУ за удар по Скадовску

Заочный приговор о пожизненном лишении свободы вынес Южный окружной военный суд командиру 107-й реактивно-артиллерийской бригады ВСУ полковнику Александру Келембету. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщило РИА «Новости» .

Против украинского офицера завели уголовное дело о теракте за удары двумя ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Скадовску Херсонской области в ноябре 2023 года.

В материалах суда указали, что целью удара стало здание военного следственного отдела. В результате детонации ракет погибли 11 человек, еще 10 получили ранения. При этом работавшие в ведомстве сотрудники не принимали участия в боевых действиях и оружия не носили.

В начале октября 2024 года российские криминалисты завершили расследование преступления Келембета и передали в суд для рассмотрения по существу. Также они объявили украинского полковника в международный розыск.