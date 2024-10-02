Уголовное дело против украинского артиллериста передали в суд

Главное военное следственное управление СК передало в суд уголовное дело против командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады ВСУ полковника Александра Келембета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Офицера обвинили в обстреле Скадовска 9 ноября прошлого года. Тогда по городу ударили двумя ракетами РСЗО HIMARS. Погибли 10 человек, включая нескольких военных следователей.

Келембета будут судить заочно по статье о теракте. Его объявили в международный розыск. Если полковника признают виновным и задержат, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее во время заочного суда над другим украинским офицером, Дмитрием Храпачом, стало известно, что он нанес ущерб Минобороны более чем на 4,5 миллиона рублей, не считая иных тяжких последствий.