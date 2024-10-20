Говорить о ядерном оружии Украины как о чем-то серьезном не стоит, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Однако «грязной радиоактивной бомбой» киевские власти могут шантажировать Запад, рассказал он РИА «Новости» .

«Это последнее, самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада», — сказал Сальдо.

По его мнению, у разоренной экономики и науки Украины нет никаких шансов разработать ядерное оружие.

С другой стороны, есть основания полагать, что украинские власти могли бы создать «грязную бомбу». Подобные планы у руководства Украины существовали еще до начала специальной военной операции, и Россия их раскрыла.

«Так что нам надо оставаться начеку», — добавил он.

Подобного мнения придерживается и глава МИД России Сергей Лавров. Он исключил создание ядерного оружия на Украине.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил Украину об опасности ядерного шантажа России. Он напомнил о договоре с Северной Кореей о стратегическом партнерстве.