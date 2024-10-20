Отчаянный шантаж Запада. Сальдо — заявлениях Украины о ядерном оружии
Сальдо: Украина пытается шантажировать Запад «грязной радиоактивной бомбой»
Говорить о ядерном оружии Украины как о чем-то серьезном не стоит, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Однако «грязной радиоактивной бомбой» киевские власти могут шантажировать Запад, рассказал он РИА «Новости».
«Это последнее, самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада», — сказал Сальдо.
По его мнению, у разоренной экономики и науки Украины нет никаких шансов разработать ядерное оружие.
С другой стороны, есть основания полагать, что украинские власти могли бы создать «грязную бомбу». Подобные планы у руководства Украины существовали еще до начала специальной военной операции, и Россия их раскрыла.
«Так что нам надо оставаться начеку», — добавил он.
Подобного мнения придерживается и глава МИД России Сергей Лавров. Он исключил создание ядерного оружия на Украине.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил Украину об опасности ядерного шантажа России. Он напомнил о договоре с Северной Кореей о стратегическом партнерстве.