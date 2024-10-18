«Безумцы». Лавров исключил создание ядерного оружия на Украине

Лавров: Украина никогда не сможет создать свое ядерное оружие

Украина не сможет создать собственное ядерное оружие. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Стамбуле, его слова привело РИА «Новости» .

«Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул дипломат.

Неназванный украинский чиновник заявил Bild, что Украина в течение нескольких недель сможет создать ядерное оружие. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что этот чиновник «врет как бешеная лошадь».

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов также назвал заявление о создании ЯО на Украине полной ерундой.