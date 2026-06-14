От удара ВСУ по брянской деревне погибла женщина, два жителя пострадали

Украинские боевики атаковали с помощью БПЛА деревню Сагутьево Трубчевского района Брянской области, в результате погибла мирная жительница. Об этом в «Максе» заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Он назвал случившееся очередным варварским преступлением ВСУ.

По его словам, еще двое мужчин получили ранения. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

«Глубокие соболезнования родным погибшей. Пострадавшим — скорейшего выздоровления», — отметил врио главы региона.

Ранее беспилотник ударил по жилому дому в Орле. Погиб мирный житель, восемь человек пострадали. Жильцов поврежденных домов доставили в ПВР, им предоставили все необходимое.

Губернатор региона Андрей Клычков подчеркнул, что ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов. По его словам, налет беспилотников на регион произошел в ночь на 14 июня.