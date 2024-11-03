Члены парламента Германии, представляющие партию «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», потребовали от федерального правительства объяснений после публикации в СМИ новостей о присутствии немецких военнослужащих на территории Украины. Об этом сообщила Lenta.ru, в распоряжении которой оказался документ.

«По нашему мнению, пребывание солдат бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий <…> затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной [конфликта]», — сообщили политики.

В своем обращении депутаты упомянули и статью, опубликованную на сайте Business Insider 15 октября. В материале обозначено, что с начала лета 2024 года на Украине уже несколько месяцев находятся военные из Германии. Они участвуют в миссии Североатлантического альянса по обеспечению безопасности и подготовке украинских военных.

Ранее правительство Германии назвали самым глупым в Европе. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт подчеркнула, что страна должна была продолжать политику посредничества между США, Восточной Европой и Россией, а не поставлять киевскому режиму вооружения. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отметил, что урегулировать конфликт на Украине можно только путем переговоров.