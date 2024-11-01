Страны Запада не смогут повлиять на Россию, поставляя оружие ВСУ, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По его словам, урегулировать конфликт на Украине можно только путем переговоров, сообщило РИА «Новости» .

Бывший глава немецкого правительства уточнил, что Западу не остается ничего кроме переговоров с Владимиром Путиным.

«Представление, что необходимо прекратить говорить с российским президентом, не обсуждать с ним мирное развитие или завершение кризиса (на Украине — прим. ред.), это абсурдно», — подчеркнул Шредер.

По его словам, заявления о «принуждении России к миру» путем поставок орудия ВСУ несостоятельны. Политик напомнил, что этого достичь нельзя, и этого в европейской истории не случалось никогда. Всем, кто верит в победу ВСУ, Шредер посоветовал почитать учебники истории.