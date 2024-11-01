Шредер рассказал, как остановить украинский конфликт
Экс-канцлер ФРГ Шредер: переговоры могут остановить конфликт на Украине
Страны Запада не смогут повлиять на Россию, поставляя оружие ВСУ, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По его словам, урегулировать конфликт на Украине можно только путем переговоров, сообщило РИА «Новости».
Бывший глава немецкого правительства уточнил, что Западу не остается ничего кроме переговоров с Владимиром Путиным.
«Представление, что необходимо прекратить говорить с российским президентом, не обсуждать с ним мирное развитие или завершение кризиса (на Украине — прим. ред.), это абсурдно», — подчеркнул Шредер.
По его словам, заявления о «принуждении России к миру» путем поставок орудия ВСУ несостоятельны. Политик напомнил, что этого достичь нельзя, и этого в европейской истории не случалось никогда. Всем, кто верит в победу ВСУ, Шредер посоветовал почитать учебники истории.