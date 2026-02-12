«От нее не спрячешься». Зеленского на Украине отчитали за отказ поехать в Москву

Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придется поехать в Москву. До тех пор отказ от переговоров отсрочит мирное урегулирование конфликта, заявил советник экс-президента Леонида Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин на своем YouTube-канале .

Он прокомментировал очередной отказ Зеленского от переговоров на территории России или Белоруссии. Соскин упрекнул президента в том, что он охотно по первому же зову сорвется в Европу или США, но не в сопредельное государство.

«Ты чего испугался? <…> Так мы к миру не придем, если бегать от друг друга будем. <…> Но реальность такова, что от нее не спрячешься, так что рано или поздно, но Зеленскому придется поехать в Москву», — сказал политолог.

Ранее Зеленский согласился приехать в США, чтобы обсудить детали мирного соглашения. Он рассказал журналистам о спорном предложении Белого дома по восточному Донбассу, которое не поддержала ни одна из сторон.