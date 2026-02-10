Переговоры с участием европейцев, американцев и украинцев, касающиеся урегулирования конфликта, окажутся бессмысленными, если в них не будет участвовать Россия, побеждающая на поле боя. Таким мнением поделился британский коммодор в отставке Стивен Джерми в эфире YouTube-канала Deep Dive .

Он признался, что с некоторым удовольствием наблюдал за светскими разговорами между представителями США, ЕС и Украины, понимая, что без участия русских переговоры неполноценны. Заявления, что они пришли к соглашению и на 90% приблизились к цели, бессмысленны.

«Эти 90% пути пройдено между тремя сторонами по одну сторону стены. Никто не разговаривает с теми, кто действительно выигрывает», — сказал Джерми.

При этом он отметил, что в Пентагоне оценивают ситуацию на фронте лучше, чем западные СМИ. Это разница в подходах. Американские военные задаются вопросом, каким образом Украина с западными союзниками проиграла конфликт, а не тем, точно ли он проигран. По этой причине так важно наладить военные контакты между Россией и США.

Ранее американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что киевскому режиму ради завершения конфликта придется не только забыть про утраченные территории, но и что-то еще предложить России.