От атак ВСУ в Запорожской области пострадали три человека за сутки

Балицкий: в Запорожской области за сутки три человека ранены из-за атак ВСУ

Три человека за сутки получили ранения из-за атак ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий .

«За сутки зафиксировали 15 фактов целенаправленных атак противника на населенные пункты Запорожской области», — отметил он.

Губернатор уточнил, что мужчина 1966 года пострадал после падения осколков БПЛА в Михайловке. В селе Семеновка беспилотник атаковал частный дом, ранения получила женщина 1946 года рождения. В Каменке-Днепровской с осколочными ранениями в больницу поступила жительница 1981 года рождения.

Кроме того, ВСУ атаковали два гражданских автомобиля на трассе Днепровка — Заповитное, а также нанесли удар по машине у Константиновки. Балицкий отметил, что пострадавших там не было.

В результате ночной атаки ВСУ на Донецк сгорели пять пассажирских автобусов.