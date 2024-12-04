Освобождение Терн назвали тактическим успехом ВС РФ. Как это повлияет на ход наступления?

Политолог Марков: ВС России добились важного тактического успеха в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Освободив населенный пункт Старые Терны, российские войска достигли тактического успеха в зоне СВО. Об этом в своем в Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков

По его словам, переход поселка под контроль ВС России позволит нашим военным окружить Курахово в ДНР.

«После этого наступление армии России может развиваться на Покровск на север или Гуляйполе на запад. В общем, важный тактический успех», — написал Марков.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российские силы побеждают в ходе спецоперации на Украине.

Он отметил, что Владимир Путин «стоит у руля» на поле боя и «у русских все очень хорошо». Также эксперт подчеркнул, что для ВС России нет существенной угрозы на линии боевого соприкосновения. Разрешение США бить ракетами ATACMS по российской территории не изменит ход конфликта.

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