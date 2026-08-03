Освобождение Светлого открыло дорогу к Доброполью — офицер Поле
Офицер Поле: освобождение Светлого открыло ВС России дорогу на Доброполье
Российские войска смогли создать небольшой плацдарм для наступления на Доброполье после взятия под контроль населенного пункта Светлое. Об этом ТАСС рассказал начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле.
«Населенный пункт Светлое является очередным шагом к освобождению Доброполья. Освобождение Светлого позволит нам создать небольшой, но плацдарм для дальнейшего наступления на северное Доброполье», — сказал офицер.
Бойцы «Центра» взяли под контроль поселки Светлое и Красноярское в конце июля. Также зачистили от украинских боевиков село Красный Кут и поселок Торское.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные за неделю освободили 12 населенных пунктов в зоне спецоперации. Это Харьковская, Сумская и Днепропетровская область, а также ДНР.