Российские войска смогли создать небольшой плацдарм для наступления на Доброполье после взятия под контроль населенного пункта Светлое. Об этом ТАСС рассказал начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле.

«Населенный пункт Светлое является очередным шагом к освобождению Доброполья. Освобождение Светлого позволит нам создать небольшой, но плацдарм для дальнейшего наступления на северное Доброполье», — сказал офицер.

Бойцы «Центра» взяли под контроль поселки Светлое и Красноярское в конце июля. Также зачистили от украинских боевиков село Красный Кут и поселок Торское.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные за неделю освободили 12 населенных пунктов в зоне спецоперации. Это Харьковская, Сумская и Днепропетровская область, а также ДНР.