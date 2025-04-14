Освобождавшие Суджу бойцы ВС РФ бинтовали раны металлическим скотчем

Получившие более десятка ранений бойцы ВС РФ, освобождавшие курскую Суджу, продолжали выполнять боевые задачи. Об этом рассказал командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Во время церемонии открытия выставки фотографий и личных вещей участников операции «Поток» он отметил стойкость и героизм российских военных.

«Некоторые бойцы получили по 10-12 ранений, но даже не бинтовались, а перетягивали раны скотчем металлическим и шли дальше штурмовать», — сказал Аид.

По его словам, операция «Поток» всем продемонстрировала, «почему фраза „Умираю, но не сдаюсь“ написана только на русской языке».

Российские войска освободили Суджу 13 марта. Украинские боевики оккупировали его семь месяцев назад.

Ранее Аид рассказал, что бойцы, участвующие в операции «Поток», узнали о ней за четыре часа до захода в трубу. Подготовка проходила в условиях строжайшей секретности.