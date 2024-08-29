Осужденный на пожизненное подражатель «домодедовского упыря» попросился на СВО

Отбывающий пожизненное наказание за убийства женщин Федор Продан, племянник и подражатель «домодедовского упыря» Ивана Продана, написал ходатайство об участии в спецоперации на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

На счету мужчины несколько убийств. По информации издания, Продан восхищался своим печально известным дядей, который орудовал в Подмосковье, и в 1997 году совершил первое преступление — убил свою девушку. Отбыв наказание, он снова попал в тюрьму, но уже за разбой.

По освобождении в 2014 году он расправился с сожительницей и ее дочерью-инвалидом, спустя три года — с новой возлюбленной. В 2020 году Продана приговорили к пожизненному заключению, а недавно этапировали в ИК-6 «Торбеевский централ» в Мордовии. Оттуда мужчина написал ходатайство о службе в штурмовом отряде «Шторм-Z» в зоне проведения спецоперации.

Летом 2024 года стало известно, что его дядя, получивший прозвище «домодедовский упырь», покинул колонию и исчез. Позднее УФСИН сообщила о его переводе в колонию на территории Молдавии.