Осужденный на Кубани склонял сокамерников к госизмене

Силовики выявили в колонии Краснодарского края осужденного 1958 года рождения, который склонял сокамерников к государственной измене. Он предлагал заключенным уйти на СВО и вступить в ряды противника. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

«Установлено, что осужденный склонял сокамерников заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и убыть в зону СВО, где перейти на сторону противника с целью вступления в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию», — заявили в спецслужбах.

Следователи расследуют уголовное дело в отношении вербовщика по статьям о содействии террористической деятельности и приготовлении к подстрекательству к госизмене.

В выявлении вербовщика участвовала ФСИН.

«Ответственность за указанное преступление предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Москве задержали последнюю остававшуюся в России участницу организации «Съезд народных депутатов»* Галину Фильченко.

*Запрещенная в России террористическая организация.