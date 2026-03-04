В Москве задержали участницу террористического «Съезда народных депутатов»

Последнюю остававшуюся в России участницу организации «Съезд народных депутатов»* Галину Фильченко задержали в Москве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в ФСБ.

Предположительно, Фильченко занималась разработкой актов по местному самоуправлению. Создал организацию в Польше в 2022 году беглый экс-депутат Госдумы Илья Пономарев**, запретили ее в конце прошлого года решением Верховного суда.

Самого Пономарева**, предположительно, скрывающегося на Украине, тогда же заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за оправдание терроризма и нарушение порядка деятельности иностранного агента.

* Запрещенная в России террористическая организация

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга