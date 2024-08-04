«Искупить вину кровью». Подрывник из Рязани попросился в зону СВО

Подрывник из Рязани Сидики раскаялся и попросил искупить вину кровью в зоне СВО

Гражданин России и Италии Руслан Сидики*, обвиняемый в подрыве железнодорожных путей под Рязанью, попросил отправить его в зону спецоперации, чтобы искупить вину кровью. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Сидики* раскаялся в содеянном в ходе следствия. Он готов искупить свою вину кровью на СВО», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, Сидики* признался в атаке на военный аэродром Дягилево. Мужчина сам изготовил по чертежам ГУР Минобороны Украины четыре квадрокоптера. Его завербовали в феврале 2023 года.

До этого подрывник обращался в итальянское посольство за консульской помощью.

В судебных документах отмечается, что мужчину обвиняют в совершении девяти особо тяжких преступлений против общественной безопасности.

Ранее правоохранители сообщали, что украинское ГУР пообещало подрывнику британское подданство и 15 тысяч долларов за теракт. Позже выяснилось, что никакого счета у него в Великобритании нет, деньги на его имя никто не переводил.

* Руслан Сидики внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.