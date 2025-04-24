Осужденному генерал-майору Попову отказали в отправке в зону СВО

Приговоренному к пяти годам колонии бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову отказали в направлении в зону спецоперации. Об этом РБК сообщил адвокат Сергей Буйновский.

Он отметил, что такое решение принято по причине отсутствия вакансий, таким образом суд отклонил просьбу генерал-майора. По словам адвоката, новое прошение решили не подавать, но планируют обжаловать приговор.

Попов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме назначенного пятилетнего срока, с осужденного взыскали штраф в 800 тысяч рублей и лишили воинского звания.

Правоохранители задержали генерал-майора Ивана Попова в мае 2024 года. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Следователи установили причастность Попова к хищению металлических конструкций на сумму свыше 100 миллионов рублей.