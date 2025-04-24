Военный суд вынес приговор генерал-майору Попову по делу о мошенничестве

Военный суд Тамбова отправил генерал-майора Попова в колонию на пять лет

Приговор в пять лет колонии общего режима вынес военный суд Тамбова бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве уточнили, что, кроме назначенного пятилетнего срока, суд взыскал с Попова штраф в 800 тысяч рублей, а также лишил воинского звания. Для отбывания наказания осужденного этапируют в колонию общего режима.

На основании собранных следователями доказательств суд установил, что с января по июнь 2023 года Попов вместе с бывшим заместителем командующего войсками Южного округа генерал-лейтенантом Олегом Цоковым похитил более 1,5 тонны механических изделий военного назначения.

Для прикрытия хищения заговорщики внесли в официальные документы сведения, что изделия ушли в воинские части. Для их продажи Попов и Цоков привлекли предпринимателя Сергея Моисеева, который успешно реализовал металлопрокат. Общая сумма понесенного государством ущерба составила 100 миллионов рублей.

Вместе с Поповым суд приговорил принимавшего участие в преступной схеме предпринимателя Моисеева к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Уголовное преследование Цокова прекратили в связи с его смертью.

Генерал-майора Ивана Попова задержали в мае прошлого года. В ходе рассмотрения дела в Тамбовском военном суде он подал ходатайство о приостановке производства в связи с готовностью отправиться в зону специальной военной операции по контракту. Представлявший интересы подсудимого адвокат Сергей Буйновский заявил, что Минобороны выпустило положительное решение по заявке Попова. Но в зону боевых действий высокопоставленного офицера не отпустили.