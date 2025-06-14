Осужденного за покушение на Прилепина заподозрили в желании попасть в обменные списки

Александр Пермяков, осужденный за покушение, попросил отобрать у него российский паспорт, чтобы попасть в списки на обмен с Украиной. Такое мнение РИА «Новости» высказал писатель Захар Прилепин.

Он отметил, что напавший на него Пермяков не считает себя гражданином России. Писатель не исключил, что идея отказаться от паспорта возникла у осужденного после общения с адвокатом.

«Я думаю, что он сидит и втайне мечтает, чтобы его обменяли», — рассказал Прилепин.

Он допустил, что преступника могут включить в список, если будут большие обмены, но тогда у него должно быть только украинское гражданство.

Ранее украинец Пермяков подорвал машину Прилепина в Нижегородской области, в результате погиб водитель. Злоумышленника приговорили к пожизненному заключению.

Преступник направил в Апелляционный военный суд обращение с ходатайством о лишении его российского гражданства. Он уточнил, что получил паспорт только ради перемещения по стране и попытки убить Прилепина.