Осужденный за подрыв машины Прилепина попросил лишить его гражданства России

Житель Украины Александр Пермяков, приговоренный к пожизненному заключению за покушение на Захара Прилепина, обратился в суд с просьбой лишить его российского гражданства. Об этом заявил источник ТАСС в Апелляционном военном суде.

Пермяков пробовал обжаловать приговор о пожизненном заключении, но суд оставил это решение в силе. После этого украинец обратился в Апелляционный военный суд с ходатайством о лишении его российского гражданства. Мужчина заявил, что не считает себя гражданином России.

«Он утверждает, что получил общегражданский российский паспорт лишь для свободного перемещения по территории России и совершения преступлений», — сообщил ТАСС.

Суд оставил это ходатайство без рассмотрения.

Покушение на писателя состоялось 6 мая. Автомобиль Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области. Публицист выжил, а его водителя Александра Шубина спасти не удалось. Украинца Александра Пермякова, устроившего теракт против Прилепина, приговорили к пожизненному лишению свободы.