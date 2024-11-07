«Оставьте нас в покое». Во Франции оценили предложение разрешить удары по России
Политик Филиппо: желающие разрешить удары по РФ пусть едут воевать на Украину
Французские депутаты, желающие разрешить Киеву бить дальнобойным оружием вглубь России, должны сами ехать воевать на Украину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
Политик назвал «суицидальным порывом» резолюцию группы французских парламентариев о «снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, поставляемого Украине».
«Если хотите, идите и ведите свою собственную войну, но оставьте нас в покое: Украина закончилась! „Ястребы“ закончились! НАТО окажется на свалке истории! Да здравствует свободная Франция и мир!» — написал Филиппо.
Ранее лидер «Патриотов» заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Евросоюз продолжит поддерживать Киев лишь на словах, так как больше ничего не сможет сделать. По его словам, сокращение американской военной помощи приблизит начало мирных переговоров и крах Украины.
До этого Филиппо назвал безумием доклад бывшего финского президента Саули Ниинисте о гражданской и военной готовности ЕС.