Французские депутаты, желающие разрешить Киеву бить дальнобойным оружием вглубь России, должны сами ехать воевать на Украину. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X .

Политик назвал «суицидальным порывом» резолюцию группы французских парламентариев о «снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, поставляемого Украине».

«Если хотите, идите и ведите свою собственную войну, но оставьте нас в покое: Украина закончилась! „Ястребы“ закончились! НАТО окажется на свалке истории! Да здравствует свободная Франция и мир!» — написал Филиппо.

Ранее лидер «Патриотов» заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Евросоюз продолжит поддерживать Киев лишь на словах, так как больше ничего не сможет сделать. По его словам, сокращение американской военной помощи приблизит начало мирных переговоров и крах Украины.

До этого Филиппо назвал безумием доклад бывшего финского президента Саули Ниинисте о гражданской и военной готовности ЕС.