Победу Трампа назвали концом для Украины

Филиппо: при победе Трампа ЕС продолжит поддерживать Киев лишь на словах

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента США ЕС продолжит поддерживать киевский режим, но лишь на словах, так как у него не будет «ни желания, ни возможности это делать». Об этом РИА «Новости» сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он напомнил, что НАТО получает от США 70% всего своего финансирования.

«Конечно, Евросоюз на словах будет говорить, что перенял эстафету в поддержке Украины, но это лишь слова. Ничего ЕС не сможет сделать. У Франции не будет ни желания, ни возможностей ее поддерживать», — отметил Филиппо.

Политик выразил мнение, что сокращение военной помощи США ознаменует шанс начать мирные переговоры и крах Украины.

«Без помощи США это конец. Однако, это и шанс для наступления мира. Если мы посмотрим, то у той же Германии нет желания поддерживать Киев в финансовом и военном плане», — добавил он.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Представителю Республиканской партии Трампу конкуренцию на них составит Камала Харрис из Демократической партии.