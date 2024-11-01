Доклад бывшего финского лидера Саули Ниинисте о гражданской и военной готовности ЕС говорит о подготовке конфедерации к масштабным боевым действиям. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X .

«Полное безумие! <…> ЕС хочет тотальной войны», — сказал он.

Он также возмутился предложением политика пропагандировать в Европе привычку держать при себе трехдневные запасы на случай ЧС. По словам Филиппо, европейцев готовят к войне с Россией, заставляя считать эту страну одной из главных якобы угроз для Евросоюза.

Речь идет о документе, который подготовил Ниинисте по заказу переизбранной на второй срок главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она говорила о намерении сделать Европейский союз не «торговым», а «военным». Предложения бывшего президента Финляндии подразумевают дополнительные полномочия ЕС в сфере безопасности.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что стране нужно немедленно выйти из Европейского союза. Политик аргументировал это тем, что объединение ждет крах, который негативно отразится на всех странах, входящих в него.