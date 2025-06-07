Украина сорвала обмен военнопленными. Они призвали руководство своей страны ускорить процесс, чтобы вернуться на родину. Обращение украинцев показал телеканал «Россия 24» .

Некоторые мужчины попали в застенки около трех лет назад. Они не жаловались на условия в плену — российская сторона предоставила регулярное питание и медицинскую помощь. Однако украинцы рассчитывали вернуться домой, к близким.

«Надеюсь, что поскорее нас обменяют. Хотелось бы, чтобы он [президент Украины Владимир Зеленский] переменил свое решение и совершил это», — сказал один из военнопленных.

В соответствии со стамбульскими договоренностями Россия подготовилась к передаче шести тысяч тел погибших, обмену тяжелобольными и ранеными военнопленными. Помощник президента Владимир Мединский сообщил, что власти Украины в последний момент изменили планы, переговорщики не прибыли к назначенному месту за останками.