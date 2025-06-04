Стало известно, когда начнется обмен военнопленными между Россией и Украиной

Обмен военнопленными с украинской стороной может начаться с 7 июня. Об этом во время совещания с членами правительства заявил помощник президента России Владимира Путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

«Начать готовы 7-8-9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы», — сообщил он.

Мединский отметил, что речь идет о паритетном обмене военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны. В первую очередь Россия и Украина передадут раненых, тяжелобольных и солдат в возрасте до 25 лет.

Кроме того, глава российской переговорной группы обратил внимание президента России на несколько пунктов меморандума, который предложила украинская сторона. Представители Украины выступили за 30- или 60-дневный режим прекращения огня и хотят использовать его для подготовки встречи Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объявила о скором начале передачи тел погибших украинских военных.