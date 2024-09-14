«Остановите это!» Кеннеди-младший призвал прекратить безрассудную эскалацию на Украине

Власти США должны остановить безрассудную эскалацию, связанную с обсуждением разрешения ВСУ наносить удары по территориям России западным дальнобойным оружием. С таким призывом выступил бывший независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди — младший, сообщило РИА «Новости» .

«Секретарь Блинкен, президент Байден, остановите это! Остановите эту безрассудную эскалацию», — заявил политик.

Кеннеди-младший подчеркнул, что говорит это не как «политический партизан», а просто как гражданин мира.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО не просто дискутируют о западных дальнобойных вооружениях для ударов по целям в глубине России, а, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине.

Прямое их участие изменит его суть, предупредил Путин. При таком раскладе, по его словам, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из угроз, которые создают для нее таким образом.