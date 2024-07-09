«Остановим это безумие». Соглашение между Польшей и Украиной приблизит войну
Политик Филиппо: договор Украины и Польши грозит приближением войны
Соглашение в сфере безопасности между Украиной и Польшей приближает мир к войне. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Подписанное сегодня соглашение в сфере безопасности позволяет польской армии сбивать российские беспилотники в воздушном пространстве Украины. Это называется вступлением в войну», — указал политик.
Франция обязана оказать Польше помощь, как члену НАТО и Евросоюза, напомнил Филиппо и добавил, что «нам нужен мир».
«Остановим это безумие немедленно», — призвал французский политик.
Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск 8 июля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.