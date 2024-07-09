«Остановим это безумие». Соглашение между Польшей и Украиной приблизит войну

Политик Филиппо: договор Украины и Польши грозит приближением войны

Фото: РИА «Новости»

Соглашение в сфере безопасности между Украиной и Польшей приближает мир к войне. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Подписанное сегодня соглашение в сфере безопасности позволяет польской армии сбивать российские беспилотники в воздушном пространстве Украины. Это называется вступлением в войну», — указал политик.

Франция обязана оказать Польше помощь, как члену НАТО и Евросоюза, напомнил Филиппо и добавил, что «нам нужен мир».

«Остановим это безумие немедленно», — призвал французский политик.

Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск 8 июля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

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