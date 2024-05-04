«Фланги осыпаются». На Украине рассказали, что Россия устроила ВСУ в Донбассе | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 00:18 «Фланги осыпаются». На Украине рассказали, что Россия устроила ВСУ в Донбассе Киевский политолог Бортник: ВСУ не смогут сдержать наступление ВС РФ в Донбассе РИА «Новости»

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Войска России прорвали оборону украинской армии в Донбассе, поэтому украинские фланги начали осыпаться. Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник на YouTube-канале.

«Как мы видим, до сих пор полноценно остановить российские прорывы под Авдеевкой не удается. Из-за этого осыпаются фланги и создается угроза загибания этих флангов», — сказал эксперт.

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Бортник отметил, что российские военные могут создать буферную зону в Харьковской области. Туда войдут крупные города, такие как Сумы и Харьков.

Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что войска Украины ведут ожесточенные бои рядом с городом Часов Яр, однако бойцы России уже сделали прорыв на этой стратегически важной территории. Часов Яр находится на севере Донецкой Народной Республики, украинские военные сделали укрепление из города. Освобождение региона откроет для ВС РФ путь к крупным населенным пунктам.

Как отмечал заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, Часов Яр непременно падет под ударами российских бойцов. Он назвал это вопросом времени.