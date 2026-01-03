С опознанием тел погибших в Хорлах возникли сложности

Более 19 тел погибших при ударе ВСУ по Хорлам в Херсонской области сгорели почти полностью, остались только фрагменты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«В первые минуты Нового года тут же был нанесен удар уже с боеприпасом, который, очевидно, был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения. Об этом говорит то, что более 19 тел было сожжено и около 80% именно термального поражения, то есть от тел остались только фрагменты», — отметил он.

Губернатор пояснил, что пока опознаны не все погибшие. Для установления личности проводят судебно-медицинские экспертизы и ДНК-тесты.

Сальдо ранее сообщил, что для идентификации тел потребуется около недели. Накануне Херсонское бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало список из 12 установленных личностей.