Боевики «Азова»* покончили с собой после обстрела с двух сторон в боях на Константиновском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир батальона 103-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Моздок.

«Мы наносили огневое поражение, противник наносил огонь по „азовцам“*. Ситуация у них была безвыходная. По радиоперехвату услышали, сначала первый совершил самоубийство, потом второй», — заявил он.

Моздок уточнил, что националисты находились на позициях в районе Клебан-Быкского водохранилища, но активное продвижение российской армии вынудило их отступить к Константиновке.

«Пригнали подразделения теробороны. В ходе продвижения в районе водохранилища уничтожили 38 военных противника. Там и „азовцы“*, и мобилизованные, и тероборона», — добавил боец.

Ранее российские силы сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой.

* Запрещенная в России террористическая организация.