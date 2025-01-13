Российские военнослужащие провели зачистку территорий от бойцов Вооруженных сил Украины и выбили их из лесопосадок в Курской области. Об этом сообщил RT.

«Здесь остались тела противника, сгоревшая техника ВСУ», — отметили в сообщении.

По данным издания, среди ликвидированных были не только украинские боевики, но и иностранные наемники. Других подробностей операции не приводилось.

Накануне днем Минобороны России сообщило, что с начала боев в Курской области ВСУ лишились ровно 300 танков.Среди личного состава потери уже перевалили за 50 тысяч человек.

Руководство украинской армии признало провал попыток контратаковать Курскую область. Одна из последних наступательных операций ВСУ провалилась 5 января, бои велись в районе хутора Бердин. В итоге украинские боевики лишились 340 человек живой силы, семи бронемашин и двух танков.