Минобороны: за время боев в Курской области ВСУ потеряли ровно 300 танков

Украинские боевики за сутки потеряли в Курской области три танка и более 230 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке .

Всего, по данным военного ведомства, в регионе с начала боевых действий удалось уничтожить ровно 300 танков Вооруженных сил Украины, а потери среди личного состава превысили 51 тысячу.

За первую неделю 2025 года, согласно подсчетам РИА «Новости» на основе данных Минобороны, ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции 13 тысяч солдат и офицеров и 46 танков, из них около трех тысяч военных и 29 танков — в Курской области.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения украинского Т-64 на Суджанском направлении. По его словам, танк удалось ликвидировать одним метким выстрелом.