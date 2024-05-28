«Осознать, понять и принять». Макрону посоветовали готовиться к победе России

Он назвал воинственную риторику французского лидера истерикой и напомнил, что Россия неоднократно опровергала планы посягнуть на страны Европы. По мнению Кастюкевича, нагнетание паники на Западе необходимо для разворовывания военных бюджетов и подготовки европейцев к неминуемым переговорам.

«Разумеется, они будут на условиях России. А сценарий у нас один — победа и достижение всех целей СВО. И, конечно, Европе следует к нему приготовиться. Осознать, понять и принять», — сказал он.

Макрон заявил об ослаблении Европы. По его словам, страны слишком долго надеялись на прикрытие США и оказались в уязвимом положении. Главной опасностью президент назвал конфликт на Украине.