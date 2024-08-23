Особый режим установили в порту «Кавказ» после атаки ВСУ

Оперштаб Краснодарского края: в порту «Кавказ» установили особый режим

Фото: РИА «Новости»

В порту «Кавказ» ввели особый режим после нападения украинских боевиков. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Там уточнили, что сейчас в морском порту Кавказ ликвидируют последствия атаки ВСУ.

Сотрудники Морспасслужбы устраняют разлив нефтепродуктов.

В оперштабе предупредили, что пока идут работы, Керченская паромная переправа будет закрыта.

Грузовым транспортным средствам порекомендовали воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.

Киевский режим устроил ракетную атаку на порт 22 августа. Ранее РИА «Новости» сообщило, что площадь возгорания в порту «Кавказ» достигла 500 квадратных метров. До этого в пресс-службе МЧС России сообщили, что поиски пропавшего после нападения ВСУ парома продолжаются.

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