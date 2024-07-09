Особый режим опасности объявили в городе под Астраханью

Красный уровень террористической опасности из-за дронов ввели в Знаменске

Фото: РИА «Новости»

В закрытом административно-территориальном образовании Знаменск в Астраханской области объявили красный уровень террористической опасности. Об этом заявил глава ЗАТО Олег Глотов в своем Telegram-канале.

Особый режим ввели в 04:54 по московскому времени. Такое решение власти приняли в связи с атаками дронов ВСУ в регионе. Глотов обратился к местным жителям и призвал их не выходить на улицу без крайней необходимости, пока не снимут особый режим. Он также напомнил, что при обнаружении БПЛА необходимо звонить по номеру 112.

Атаку беспилотников в Астраханской области российские военные отразили в ночь на 9 июля. Над регионом нейтрализовали пять дронов. Позже системы противовоздушной обороны сбили еще три БПЛА.

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