Особый режим для органов власти и МЧС ввели в Татарстане

Для органов власти и подразделений МЧС в Татарстане ввели особый режим. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Рустама Минниханова.

«Статус — режим чрезвычайной ситуации — необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий», — уточнили в администрации.

Простых жителей Татарстана этот документ не касается.

Атака беспилотников на Казань произошла утром. По данным министерства обороны, дроны летели в три волны с разных направлений, часть из них удалось сбить или подавить с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Аэропорты столицы Татарстана, а также Саратова и Ижевска временно прекращали работу.

Глава республики отметил, что если раньше ВСУ стремились атаковать военные объекты, то теперь они напали на мирных жителей прямо в их домах ранним утром.